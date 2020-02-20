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Россию назвали автором мировых стандартов для оружия

И Китай
Немецкое издание WirtschaftsWoche назвало Россию автором мировых стандартов для оружия. Именно на российский опыт вынуждены опираться США при разработке гиперзвуковых вооружений.

Также, по мнению авторов материала, стандарты для гиперзвукового оружия устанавливает и Китай. Необходимость следовать за Москвой и Пекином в области вооружений эксперты считают слабостью НАТО. Государства альянса годами не могли заняться новыми разработками, поэтому теперь должны ориентироваться на другие страны. Китай и Россия же задают тон вооружениям, которые летят с огромной скоростью и могут оснащаться не только обычными боеголовками, но и ядерными.

В публикации также говорится, что Пентагон недавно закрыл проект, целью которого была разработка новейших управляемых летательных аппаратов. Хотели создать крылатую ракету конической формы, способной лететь со скоростью, превышающей звук в пять раз. Однако у США ничего не получилось. Сейчас американские специалисты работают над клинообразной ракетой. В то же время у России уже есть подобная разработка на ракетном комплексе «Авангард».