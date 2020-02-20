Россию назвали автором мировых стандартов для оружия

Также, по мнению авторов материала, стандарты для гиперзвукового оружия устанавливает и Китай. Необходимость следовать за Москвой и Пекином в области вооружений эксперты считают слабостью НАТО. Государства альянса годами не могли заняться новыми разработками, поэтому теперь должны ориентироваться на другие страны. Китай и Россия же задают тон вооружениям, которые летят с огромной скоростью и могут оснащаться не только обычными боеголовками, но и ядерными.

В публикации также говорится, что Пентагон недавно закрыл проект, целью которого была разработка новейших управляемых летательных аппаратов. Хотели создать крылатую ракету конической формы, способной лететь со скоростью, превышающей звук в пять раз. Однако у США ничего не получилось. Сейчас американские специалисты работают над клинообразной ракетой. В то же время у России уже есть подобная разработка на ракетном комплексе «Авангард».