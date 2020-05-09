Россию назвали главным источником космического мусора

Более того, такие объекты представляют потенциальную опасность для орбитальных спутников и Международной космической станции (МКС). Британская компания RS Components назвала пять стран, которые намусорили в космосе больше всего.

Согласно опубликованной инфографике, всего на орбите вокруг Земли насчитывается примерно 30 тысяч единиц космического мусора. При этом почти половина от этого количества — 14 403 единицы — принадлежит России. За ней следуют США. Они оказались ответственны за 8734 единицы космического мусора. На третьем месте расположился Китай с 4688 объектами, а на четвёртом — Франция. За ней насчитывается 994 объекта. Пятое место отдали Индии — 517 объектов. Ещё 538 единиц не смогли идентифицировать.