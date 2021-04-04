Наука и технологии
Сегодня в 15:17
Россию назвали лидером по отказу от ношения масок
И смертность в нашей стране выше
Немецкие учёные изучили склонность жителей восьми стран носить маски и соблюдать дистанцию. Как оказалось, россияне — лидеры по отказу от антиковидных мер.
Об исследовании рассказывает Naked Science. Учёные опросили в интернете 7586 жителей восьми стран — России, США, Великобритании, Франции, Швеции, Испании и Польши. Их спрашивали, насколько они склонны носить маски и соблюдать дистанцию.
Самые низкие цифры продемонстрировали россияне. Лишь 48,6% из них признались, что склонны к соблюдению таких мер. Также в аутсайдерах оказались жители Польши, Швеции и США.
Авторы работы также взяли статистику коронавирусной смертности в странах. Они увидели, что чем ниже была склонность населения к соблюдению антиковидных мер, тем выше оказывалась смертность.