Россию назвали лидером по отказу от ношения масок

Об исследовании рассказывает Naked Science. Учёные опросили в интернете 7586 жителей восьми стран — России, США, Великобритании, Франции, Швеции, Испании и Польши. Их спрашивали, насколько они склонны носить маски и соблюдать дистанцию.

Самые низкие цифры продемонстрировали россияне. Лишь 48,6% из них признались, что склонны к соблюдению таких мер. Также в аутсайдерах оказались жители Польши, Швеции и США.

Авторы работы также взяли статистику коронавирусной смертности в странах. Они увидели, что чем ниже была склонность населения к соблюдению антиковидных мер, тем выше оказывалась смертность.