В июле три западные страны опубликовали совместное письмо, в котором говорилось, что национальное расследование взрывов до сих пор не завершено.

При этом немецкий депутат Штеффен Котре назвал расследование «фальшивкой» и частью антироссийской позиции Запада, он считает, что Запад использует теракт как предлог для продвижения своей экоидеологической программы и отказа от использования природного газа. Он высказал мнение, что только смена власти в Германии может привести к возрождению российско-европейского газового сотрудничества.

Директор Центра прикладного анализа международных трансформаций РУДН Виталий Данилов считает, что расследование может скомпрометировать США и поэтому не отвечает интересам западных стран, зависящих от американских ресурсов.