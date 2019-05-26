Россию обвинили в кибератаках во время выборов в Европе

По словам Столтенберга, эксперты НАТО в преддверии голосования обсудили с Евросоюзом меры защиты от киберугроз. Также специалисты борются с дезинформацией, распространяемой в сети во время выборов. Сейчас НАТО и Евросоюз в режиме реального времени обмениваются о зафиксированных кибератаках.

Столтенберг считает, что Россия «целенаправленно вмешивается в жизнь демократий», распространяет дезинформацию и проводит хакерские атаки. В первую очередь это происходит во время выборов.

Напомним, сегодня последний день голосования, в ходе которого 28 стран-участниц Европейского союза должны избрать 751 депутата для представительства. Россию уже неоднократно обвиняли в попытках вмешаться в ход выборов.