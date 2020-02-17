Россию обвинили в подготовке к повреждению интернет-кабелей в океане

Перевод текста предоставил ресурс ИноСМИ. В материале говорится, что российские агенты разведки создадут точный план расположения на океанском дне оптоволоконных кабелей, соединяющих Европу с Америкой. В Ирландии появились опасения, что кабели проверяют на наличие слабых мест с целью повреждения их в будущем.

Сообщается, что в Ирландии сходятся подводные кабели, по которым передаётся интернет-трафик между Америкой, Великобританией и Европой. По оценке ирландских спецслужб, Россия в прошлом году уже намеревалась использовать технологию для мониторинга обмена данными.

Отставной офицер разведки также предположил, что российские спецслужбы хотят обеспечить шпионаж и обрыв коммуникаций во время вероятного конфликта.