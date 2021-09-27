Россию поставили в один ряд с Китаем и КНДР в списке киберугроз

В проекте сказано, что ситуация с безопасностью вокруг Японии становится всё более суровой. Киберпространство, по мнению составителей, стало местом конкуренции между странами. В Японии считают, что Китай, Россия и Северная Корея проводят кибератаки ради кражи информации.

Авторы утверждают, что Китай проводит хакерские атаки с целью получения военных и других передовых технологий, а вот Россия — чтобы достигнуть выгодных для себя военных и политических целей в других странах.

Япония готова сотрудничать с Австралией, Индией и США по вопросам киберпространства. Перечисленные страны — участники Четырёхстороннего диалога по безопасности.