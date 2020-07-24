Россию уличили в испытаниях оружия против спутников

Утверждается, что Россия провела в космосе испытания аппарата, который способен уничтожать спутники на околоземной орбите. Эти испытания состоялись 15 июля. Тогда Минобороны России сообщило о проверке работоспособности новейшего малого спутника-инспектора. Однако командование США утверждает, что 15 июля от спутника «Космос-2543» отделился другой объект. Американцы говорят, что у них есть свидетельства в пользу того, что Россия провела неразрушающие испытания космического противоспутникового оружия.

«Мы призываем Россию больше не проводить подобных испытаний», — заявил вице-маршал авиации Харви Смит. Корреспондент «Би-би-си» по вопросам обороны предположил, что этот инцидент увеличивает риск начала гонки вооружений в космосе.