Россию уличили в планах по развёртыванию вооружений рядом с территорией США

В каких именно местах могут быть развёрнуты вооружения, не сообщается. Американские журналисты пишут, что это может случиться в качестве ответного шага, если НАТО не пойдёт на уступки. Отмечается, что во время переговоров российские дипломаты допускали такую возможность.

Какие вооружения будут развёртываться, тоже нет информации. Американская пресса предполагает, что речь может идти о новой гиперзвуковой ракете.

«Военное обозрение» также отмечает, что ранее советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в случае размещения российских вооружений на территории Венесуэлы или Кубы, США разберутся с Россией «решительным образом».