Россию уличили в вооружении беспилотниками, способными достичь США

По информации источника, Россия стремительно вооружается беспилотными летательными аппаратами. Авторы ссылается на сообщения российского министерства обороны о разработке новой серии ударных беспилотников.

Источник считает, что Россия особое внимание уделяет созданию ударных дронов, которые могут совершать сверхдальние перелёты и бомбардировать важные цели на территории противника. Такие аппараты будут обладать стелс-характеристиками, окажутся малоуязвимыми, смогут использовать технологии искусственного интеллекта. Им будут доступны территория СШИ и Европы.

Не зря в России сейчас ввели новую военную специальность «боевое использование БПЛА». Армии нужны кадры, способные работать с беспилотниками.