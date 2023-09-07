Россию захотели исключить из Интерпола

Калачев отметил, что устав Интерпола строго запрещает любое вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера. Тем не менее, он отметил, что после начала специальной военной операции ряд стран все еще строит планы по исключению России из Интерпола.

Калачев подчеркнул, что, несмотря на давление, оказываемое на Россию и Генеральный секретариат Интерпола, сохраняется высокий уровень сотрудничества как с зарубежными партнерами, так и с российскими правоохранительными органами. Он также подчеркнул, что в нынешней сложной международной обстановке каналы Интерпола остаются, по сути, единственным средством обмена полицейской информацией.