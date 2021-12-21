Россию захватят всего за три дня даже без ядерного оружия при стечении нескольких обстоятельств

Оказывается, Россию можно победить всего за три дня. И для этого необходимо, чтобы были выполнены только три условия. Какие - рассказал автор канала Army Blog.

Подготовка к трёхдневной войне. Главной целью будет перед этим отделить Россию от всех остальных стран. Это будет предполагать отключение интернета, лишение государства всех союзников и т.п. Другими словами, США, например, должны будут понизить статус РФ в глазах мирового сообщества. Если настроить против России Белоруссию, то страна потеряет множество военного оборудования, большую часть системы противовоздушной обороны, станцию предупреждения о ракетном нападении, систему радиосвязи в европейской части страны. С азиатскими странами будет ещё проще: им можно предложить выгодные кредиты, средства для развития какой-либо государственной области, помощь в трудоустройстве граждан. Сложнее всего при этом американцам будет доказать Китаю необходимость отказа от сотрудничества с РФ.