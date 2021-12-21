Россию захватят всего за три дня даже без ядерного оружия при стечении нескольких обстоятельств

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Россию захватят всего за три дня даже без ядерного оружия при стечении нескольких обстоятельствИх перечислили на YouTube-канале Army Blog
В чём состоит уязвимость российской армии? Что нужно сделать противнику, чтобы за короткий срок захватить страну? Объясняет ведущий канала Army Blog в новом выпуске.
Оказывается, Россию можно победить всего за три дня. И для этого необходимо, чтобы были выполнены только три условия. Какие - рассказал автор канала Army Blog.
- Подготовка к трёхдневной войне. Главной целью будет перед этим отделить Россию от всех остальных стран. Это будет предполагать отключение интернета, лишение государства всех союзников и т.п. Другими словами, США, например, должны будут понизить статус РФ в глазах мирового сообщества. Если настроить против России Белоруссию, то страна потеряет множество военного оборудования, большую часть системы противовоздушной обороны, станцию предупреждения о ракетном нападении, систему радиосвязи в европейской части страны. С азиатскими странами будет ещё проще: им можно предложить выгодные кредиты, средства для развития какой-либо государственной области, помощь в трудоустройстве граждан. Сложнее всего при этом американцам будет доказать Китаю необходимость отказа от сотрудничества с РФ.
- Сосредоточение ракетно-бомбового кулака огромного размера. Войска НАТО должны расположиться недалеко от границ с РФ - на территории между Чёрным и Балтийским морями. При этом военно-морские силы должны включать не менее тысячи единиц техники, способной запускать крылатые ракеты. Военный флот на востоке также должен находиться в режиме повышенной боевой готовности. То же самое касается воздушно-десантных войск, морской пехоты, бронетанковых дивизий. Поводом к началу войны вместе с тем послужит абсолютно что угодно. Основной удар по стране будет наноситься с воздуха. В первый день войны НАТО необходимо будет предотвратить угрозу ядерного удара с российской стороны.
- Большая сухопутная компонента НАТО. Её численность должна составлять более двух миллионов человек. На второй день, когда ядерная угроза будет предотвращена, будет осуществляться наземная часть операции. Удар будет наноситься со стороны балтийских стран, Украины, Турции. В то же время на Дальнем Востоке японские военные оккупируют Курильские острова и возьмут под свой контроль Охотское море. На третий же день войска НАТО захватят или уничтожат все наиболее важные элементы производственной мощности России. Условиями же прекращения нападения будут досрочные выборы, отход газовых и нефтяных месторождений к западным компаниям, разделение РФ на множество различных государств.
Источник: Army Blog