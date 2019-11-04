Рост биткоина оказался связан всего с одним человеком

В декабре 2018 года стоимость биткоина достигла своего исторического максимума — почти $20 000. Сейчас дела у криптовалюты обстоят не так радужно. После спада и затяжного застоя курс биткоина остановился на отметке $9297 (по состоянию на момент публикации новости).

Как пишут в своём исследовании учёные из Техасского университета и Университета штата Огайо, в 2017 году курсом криптовалюты мог манипулировать лишь один крупный инвестор.

К такому выводу исследователи пришли, проанализировав все транзакции с участием биткоина и стейблкоина Tether (выпущен на платформе, являющейся надстройкой над блокчейном биткоина) в период с лета 2017 под весну 2018 года.

Учёные увидели, что один крупный игрок на криптобирже Bitfinex приобретал биткоины сразу после дополнительной эмиссии USDT.

Представители Tether однако заявили, что исследование ошибочно. Они утверждают, что спрос на токены Tether был обусловлен ростом всего криптовалютного рынка.