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Рост цены биткоина приведёт к дефициту процессоров и видеокарт
Продолжается криптовалютная лихорадка
В Китае увеличивается спрос на ASIC-майнеры для добычи криптовалюты. Кроме того, растут цены на криптовалюту, в том числе биткоин. Аналитики считают, что всё это приведёт к дефициту процессоров и видеокарт.
Дело в том, что ведущий китайский поставщик ASIC-майнеров Bitmain в конце прошлого года зарезервировал 5-нм производственные мощности в TSMC. В 2021 году компания надеется сделать ещё больше заказов на необходимые компоненты.
Пока неясно, сколько ещё продлится криптовалютная лихорадка, но производители компонентов уверены, что в 2021 году будут сталкиваться с высоким спросом. Он может ударить по производству подложек для высококлассных CPU, GPU, а также ASIC-майнеров. Дефицит подложек может наблюдаться в течение двух лет.