Рост цены биткоина приведёт к дефициту процессоров и видеокарт

Дело в том, что ведущий китайский поставщик ASIC-майнеров Bitmain в конце прошлого года зарезервировал 5-нм производственные мощности в TSMC. В 2021 году компания надеется сделать ещё больше заказов на необходимые компоненты.

Пока неясно, сколько ещё продлится криптовалютная лихорадка, но производители компонентов уверены, что в 2021 году будут сталкиваться с высоким спросом. Он может ударить по производству подложек для высококлассных CPU, GPU, а также ASIC-майнеров. Дефицит подложек может наблюдаться в течение двух лет.