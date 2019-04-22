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Ростех научит молодёжь не бояться оружия

В корпорации считают, что молодые люди боятся оружия из-за виртуальных представлений
Представители «Ростеха» рассказали журналистам, что хотят помочь российской молодёжи избавиться от страха перед огнестрельным оружием. А страх этот, по мнению руководства корпорации, сформирован из-за виртуальных представлений об оружии.

«Ростех» считает своей задачей рассказать правду об огнестрельном оружии и убедить молодых людей, что оно не так уж и страшно. Представители корпорации, впрочем, признают, что популяризация культуры обращения с гражданским оружием не находится в их компетенции. Однако они готовы помочь общественности в этом.

«Ростех» также уверен, что в стране должно появиться больше стрелковых клубов. Специалисты корпорации уже прорабатывают эту инициативу совместно с заинтересованными представителями общественности. Кроме того, «Ростех» положительно относится к идее вернуть в школы уроки начальной военной подготовки.

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