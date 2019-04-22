Ростех научит молодёжь не бояться оружия

«Ростех» считает своей задачей рассказать правду об огнестрельном оружии и убедить молодых людей, что оно не так уж и страшно. Представители корпорации, впрочем, признают, что популяризация культуры обращения с гражданским оружием не находится в их компетенции. Однако они готовы помочь общественности в этом.

«Ростех» также уверен, что в стране должно появиться больше стрелковых клубов. Специалисты корпорации уже прорабатывают эту инициативу совместно с заинтересованными представителями общественности. Кроме того, «Ростех» положительно относится к идее вернуть в школы уроки начальной военной подготовки.