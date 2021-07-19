Ростех показал детали нового истребителя в свежем видео

В конце ролика истребитель показывают целиком, но в завесе, поэтому разглядеть его не получится. «Российская газета» отмечает, что самолёт очертаниями напоминает Су-57.

Про новинку также известно, что она обладает низкой радиолокационной заметностью, может поражать как наземные, так и надводные цели.