Ростех показал детали нового истребителя в свежем видео

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Ростех показал детали нового истребителя в свежем видеоСамолёт покажут полноценно завтра
Ростех опубликовал в соцсетях новый ролик об однодвигательном истребителе, который представят завтра, 20 июля, на авиасалоне МАКС-2021. Компания заявила, что показывает в видео «лицо» нового самолёта.
В ролике новый истребитель появляется несколько раз. Его можно увидеть в отражении в воде, а также Ростех показал многофункциональный цветной дисплей из кабины самолёта, ручки управления и сопло двигателя. Последнее, кстати, круглое. Это подтверждает подлинность слитых ранее в сеть снимков.
В конце ролика истребитель показывают целиком, но в завесе, поэтому разглядеть его не получится. «Российская газета» отмечает, что самолёт очертаниями напоминает Су-57.
Про новинку также известно, что она обладает низкой радиолокационной заметностью, может поражать как наземные, так и надводные цели.