«Ростех» полностью перешёл на российскую систему управления воздушным пространством

Госкорпорация «Ростех» сообщила, что все центры организации воздушного движения в России перешли на использование отечественных разработок. Последний центр, расположенный в Ростове-на-Дону, перешёл на российское оборудование компании «Азимут», заменив зарубежные решения. Теперь с его помощью осуществляются полёты над всей территорией страны.

Единая система организации воздушного движения (ЕС ОРВД), созданная для обеспечения безопасности воздушного пространства, имеет стратегическое значение для России. Она включает 14 региональных центров, обслуживающих все авиамаршруты РФ, простирающиеся более 800 тысяч километров на площади свыше 26 миллионов квадратных километров.

Сергей Чемезов, генеральный директор «Ростеха», отметил, что Ростовский центр организации воздушного движения был последним, где было осуществлено полное замещение импортной техники. Он подчеркнул, что российское оборудование и программное обеспечение превосходят западные аналоги по характеристикам и позволяют избежать зависимости от зарубежных поставщиков. Введённый в эксплуатацию комплекс в Ростове-на-Дону обеспечил сопровождение до 4 тысяч воздушных судов на более чем 70 рабочих местах диспетчеров и инженерно-технического персонала, соответствуя международным стандартам безопасности и надёжности.