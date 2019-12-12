Ростех пообещал внедрить экзоскелеты из Death Stranding в экипировку российских солдат

«Экзоскелеты из Death Stranding — это не далекое будущее, присущее только компьютерным играм, а перспективные разработки, широкое внедрение которых может начаться в самое ближайшее время», — рассказали представители Ростеха.

По их словам, в ближайшие 2-3 года начнётся серийное производство экзоскелетов для переноски тяжестей без источников питания.

В Ростехе уже разработали образец такого экзоскелета, и он прошёл испытания в боевых условиях. «РИА Новости» пишет, что сейчас рассматривается вопрос о принятии этого элемента экипировки на вооружение. Есть возможность, что случиться это может в 2020 году.