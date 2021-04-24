Ростех рассказал, как будет работать ИИ в роботизированном танке «Армата»

По словам Чемезова, беспилотная версия Т-14 «Армата» будет способна сама находить цели. Однако инициировать стрельбу будет всё равно человек.

Чемезов сообщил, что «Армата», в целом, будет использоваться как с экипажем, так и без него. Автопилот сможет управлять танком и выбирать цели. Решение, впрочем, останется за человеком.

Агентство ТАСС напомнило, что танк Т-14 был впервые показан на параде 9 мая 2015 года. В 2019 году машина прошла предварительные испытания. Танк отличает от других наличие необитаемой башни. Экипаж располагается в изолированной бронекапсуле в корпусе машины. Там он дистанционно управляет вооружением. Такой подход снижает вероятность гибели экипажа. Беспилотная версия «Арматы» пока в серию не пошла.