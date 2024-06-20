Ростех рассказал о способных сбивать ATACMS комплексах

Системы «Панцирь», производимые холдингом «Высокоточные системы», продемонстрировали способность противостоять практически всем воздушным угрозам, развернутым противником. По данным Ростеха, ракеты ATACMS, несмотря на то, что являются сложной целью, эффективно нейтрализуются этими комплексами ПВО. «ATACMS — цель сложная, но да, есть расчеты, на бортах боевых машин которых добавлены профили и этой ракеты», — заявили в холдинге.

Помимо «Панциря», зенитно-ракетный комплекс «Бук-М3» также был отмечен за способность перехватывать различные баллистические ракеты, включая различные модификации ATACMS.