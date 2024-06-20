Ростех рассказал о способных сбивать ATACMS комплексах

Опубликовано 20 июня 2024, 15:25
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Ростех рассказал о способных сбивать ATACMS комплексахС говорящим названием "Панцирь"
Госкорпорация «Ростех» объявила о том, что ее ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь» успешно перехватывают американские армейские тактические ракетные комплексы (ATACMS), поставляемые на Украину, ее слова приводит Лента.ру.
Системы «Панцирь», производимые холдингом «Высокоточные системы», продемонстрировали способность противостоять практически всем воздушным угрозам, развернутым противником. По данным Ростеха, ракеты ATACMS, несмотря на то, что являются сложной целью, эффективно нейтрализуются этими комплексами ПВО. «ATACMS — цель сложная, но да, есть расчеты, на бортах боевых машин которых добавлены профили и этой ракеты», — заявили в холдинге.
Помимо «Панциря», зенитно-ракетный комплекс «Бук-М3» также был отмечен за способность перехватывать различные баллистические ракеты, включая различные модификации ATACMS.