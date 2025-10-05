Ростех разработал доступные матрицы на квантовых точках для ИК-камер дронов

ККТ — это полупроводниковые нанокристаллы, свойства которых меняются в зависимости от размера. Новая матрица формата 640×512 с шагом пикселя 15 мкм регистрирует излучение от видимого до коротковолнового инфракрасного диапазона (0,4−2,0 мкм).

ККТ открывают большие возможности для создания нового поколения фотоприемных матриц. Они дешевле и проще в производстве, обладают широким диапазоном чувствительности и обеспечивают эффективное управление беспилотными устройствами даже в сложных погодных условиях и при низкой освещенности, отметил ген. директор «Швабе» Вадим Калюгин.