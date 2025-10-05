Ростех разработал доступные матрицы на квантовых точках для ИК-камер дронов

Опубликовано 05 октября 2025, 20:001 мин.
Ростех разработал доступные матрицы на квантовых точках для ИК-камер дроновИ промышленности
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех создал первый российский фотоприемник на основе коллоидных квантовых точек (ККТ). Новая технология позволит производить компактные и недорогие камеры с расширенным спектральным диапазоном. Они будут использоваться в беспилотниках, промышленных приборах, а также в разведке и добыче полезных ископаемых.
ККТ — это полупроводниковые нанокристаллы, свойства которых меняются в зависимости от размера. Новая матрица формата 640×512 с шагом пикселя 15 мкм регистрирует излучение от видимого до коротковолнового инфракрасного диапазона (0,4−2,0 мкм).
ККТ открывают большие возможности для создания нового поколения фотоприемных матриц. Они дешевле и проще в производстве, обладают широким диапазоном чувствительности и обеспечивают эффективное управление беспилотными устройствами даже в сложных погодных условиях и при низкой освещенности, отметил ген. директор «Швабе» Вадим Калюгин.