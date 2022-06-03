"Ростех" разработал замену системе переводов SWIFT

"Ростех" разработал замену системе переводов SWIFTИ собственную блокчейн-платформу
CELLS разработан Новосибирским институтом программных систем (НИПС), он предназначен для “создания экосистемы программных продуктов и сервисов на базе технологии распределенного реестра”. Отмечается, что одной из важнейших элементов платформы стала цифровая система для осуществления платежей, которая способна заменить SWIFT в международных расчетах.
Цифровая платежная система на блокчейн-платформе может использоваться как полноценная замена SWIFT, предоставляя высокую скорость, безопасность и безотзывность транзакций. Система позволит перейти на расчеты в национальных валютах, ликвидирует риск санкций и обеспечит участникам клиринга независимость национальной финансовой политики
Отмечается, что платформа обеспечивает “до 100 тысяч транзакций в секунду с возможностью многократного увеличения производительности, а также хранение и передачу мультимедиафайлов большого размера в защищенном формате”.