"Ростех" разработал замену системе переводов SWIFT

И собственную блокчейн-платформу

Госкорпорации Ростех сообщила о презентации промышленной блокчейн-платформы CELLS и прикладных решений, которые разрабатываются на ее основе, среди них есть и система для осуществления платежей в международных расчетах, которая должна заменить SWIFT.