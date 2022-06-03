Наука и технологии
Сегодня в 20:09
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"Ростех" разработал замену системе переводов SWIFT

И собственную блокчейн-платформу
Госкорпорации Ростех сообщила о презентации промышленной блокчейн-платформы CELLS и прикладных решений, которые разрабатываются на ее основе, среди них есть и система для осуществления платежей в международных расчетах, которая должна заменить SWIFT.
"Ростех" разработал замену системе переводов SWIFT

CELLS разработан Новосибирским институтом программных систем (НИПС), он предназначен для “создания экосистемы программных продуктов и сервисов на базе технологии распределенного реестра”. Отмечается, что одной из важнейших элементов платформы стала цифровая система для осуществления платежей, которая способна заменить SWIFT в международных расчетах.

Цифровая платежная система на блокчейн-платформе может использоваться как полноценная замена SWIFT, предоставляя высокую скорость, безопасность и безотзывность транзакций. Система позволит перейти на расчеты в национальных валютах, ликвидирует риск санкций и обеспечит участникам клиринга независимость национальной финансовой политики

Олег Евтушенко
Исполнительный директор Ростеха

Отмечается, что платформа обеспечивает “до 100 тысяч транзакций в секунду с возможностью многократного увеличения производительности, а также хранение и передачу мультимедиафайлов большого размера в защищенном формате”.

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