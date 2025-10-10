Опубликовано 10 октября 2025, 17:451 мин.
Ростех создал 3D-печатный беспилотник с управляемым вектором тяги
Госкорпорация «Ростех» через свою компанию «Азимут» испытала новый универсальный беспилотник, фюзеляж которого полностью изготавливается на 3D-принтере, пишет ТАСС. Конструкция выполнена в виде трубы с роботизированной головной частью и легко адаптируется под разные задачи.
По словам разработчиков, при проектировании учитывались недостатки коптеров, самолетных и вертолетных дронов, а также схем VTOL (вертикального взлета и посадки). Анализ этих схем позволил создать более универсальный и надежный аппарат.
Испытания на полигоне подтвердили основные характеристики устройства. Новый беспилотник можно использовать для мониторинга и обхода территорий, выявления аномалий, наблюдения за событиями, а также для доставки медицинских грузов: биоматериала, лекарств и вакцин без дополнительных боксов.
В Ростехе отметили, что инновационный подход к проектированию делает платформу более дешевой и надежной по сравнению с существующими системами. После серийного производства дрон сможет занять свои ниши на рынке.