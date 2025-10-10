Ростех создал 3D-печатный беспилотник с управляемым вектором тяги

По словам разработчиков, при проектировании учитывались недостатки коптеров, самолетных и вертолетных дронов, а также схем VTOL (вертикального взлета и посадки). Анализ этих схем позволил создать более универсальный и надежный аппарат.

Испытания на полигоне подтвердили основные характеристики устройства. Новый беспилотник можно использовать для мониторинга и обхода территорий, выявления аномалий, наблюдения за событиями, а также для доставки медицинских грузов: биоматериала, лекарств и вакцин без дополнительных боксов.

В Ростехе отметили, что инновационный подход к проектированию делает платформу более дешевой и надежной по сравнению с существующими системами. После серийного производства дрон сможет занять свои ниши на рынке.