Ростех заявил о разработке отечественного криптопроцессора

Ростех заявил о разработке отечественного криптопроцессораПока без подробностей
Эти криптопроцессоры рассчитаны на интернет-вещей, отмечается и их высокий уровень защищенности от постороннего доступа.
В пресс-релизе объясняется, что криптопроцессор преобразует данные таким образом, что они могут быть расшифрованы только на исходном компьютере, под управлением того же программного обеспечения, которое применялось первоначально, что обеспечивает высочайший уровень безопасности и при этом невозможность несанкционированного доступа к информации.
Криптографическая защита информации является необходимостью при внедрении систем интернета вещей в различных отраслях. Она блокирует злоумышленникам доступ к сетям IoT, защищает критические данные от перехвата и исключает несанкционированное воздействие на технологические процессы
На данный момент подробностей об этих процессорах нет, включая и примерные сроки их появления на рынке. Однако Ростех заявил, что это произойдёт в кратчайшие сроки.