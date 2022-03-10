Ростех заявил о разработке отечественного криптопроцессора

Эти криптопроцессоры рассчитаны на интернет-вещей, отмечается и их высокий уровень защищенности от постороннего доступа.

В пресс-релизе объясняется, что криптопроцессор преобразует данные таким образом, что они могут быть расшифрованы только на исходном компьютере, под управлением того же программного обеспечения, которое применялось первоначально, что обеспечивает высочайший уровень безопасности и при этом невозможность несанкционированного доступа к информации.