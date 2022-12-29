"Ростелеком" импортозаменил поставки серверов

По словам Осеевского, в России есть отличные производители, среди которых Yadro, Aquarius, и они “полностью перешли на их решения … Мы покупаем их (серверы) тысячами”, - заявил генеральный директор "Ростелекома".

В то же время он уточнил, что для нормального функционирования этих серверов в существующей инфраструктуре еще предстоит решить ряд задач: закончить разработку программного обеспечения, архитектуры этих серверов.