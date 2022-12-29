Наука и технологии
13:52, 29 декабря 2022
1 мин.

"Ростелеком" импортозаменил поставки серверов

Но еще предстоит решить ряд задач

“Ростелеком” объявил о переходе на поставку серверов исключительно от российских производителей. По словам главы компании Михаила Осеевского, провайдер закупает их тысячами. Его слова приводят РИА Новости

"Ростелеком" импортозаменил поставки серверов

Фото: Unsplash

По словам Осеевского, в России есть отличные производители, среди которых Yadro, Aquarius, и они “полностью перешли на их решения … Мы покупаем их (серверы) тысячами”, - заявил генеральный директор "Ростелекома".

В то же время он уточнил, что для нормального функционирования этих серверов в существующей инфраструктуре еще предстоит решить ряд задач: закончить разработку программного обеспечения, архитектуры этих серверов.

Они используются в наших ЦОДах в государственных информационных системах, для наших частных инвесторов, то есть это высоконагруженные, производительные сервера

Михаил Осеевский
Генеральный директор "Ростелекома"
Новости партнеров
Новости партнеров