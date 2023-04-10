Наука и технологии
12:48, 10 апреля 2023
1 мин.

Ростелеком начал обновлять клиентам роутеры на модели с поддержкой 1 Гбит/с

Заменили уже 220 тысяч устройств

Ростелеком рассказал, что в 2022 году провёл масштабную программу по обновлению абонентского оборудования для домашнего интернета. Вместо устаревших Wi-Fi роутеров пользователям из разных регионов страны установили более 220 тысяч современных устройств.

Ростелеком начал обновлять клиентам роутеры на модели с поддержкой 1 Гбит/с

Фото: Ростелеком

Сотрудники Ростелекома меняли роутеры, которые не поддерживают возможность удалённого обновления ПО и устранения неисправностей, а также устройства, работающие только в одном диапазоне — 2,4 ГГц. Такого оборудования уже недостаточно для подключения современных цифровых услуг.

Установленные взамен новые роутеры поддерживают работу сразу в двух частотных диапазонах: 2,4 ГГц и 5 ГГц. Они имеют большую пропускную способность и автоматически переключаются между частотами, обеспечивая высокую скорость передачи данных — до 1 Гбит/с.

Ростелеком также предлагает пользователям расширить возможности сервисного обслуживания с помощью услуги «Гарантия плюс». Эта программа покрывает расходы при наступлении негарантийных случаев.

Источник:Ростелеком
Теги:
#роутеры
,
#ростелеком
Новости партнеров
Новости партнеров