Ростелеком начал обновлять клиентам роутеры на модели с поддержкой 1 Гбит/с

Сотрудники Ростелекома меняли роутеры, которые не поддерживают возможность удалённого обновления ПО и устранения неисправностей, а также устройства, работающие только в одном диапазоне — 2,4 ГГц. Такого оборудования уже недостаточно для подключения современных цифровых услуг.

Установленные взамен новые роутеры поддерживают работу сразу в двух частотных диапазонах: 2,4 ГГц и 5 ГГц. Они имеют большую пропускную способность и автоматически переключаются между частотами, обеспечивая высокую скорость передачи данных — до 1 Гбит/с.

Ростелеком также предлагает пользователям расширить возможности сервисного обслуживания с помощью услуги «Гарантия плюс». Эта программа покрывает расходы при наступлении негарантийных случаев.