"Ростелеком" прикроет лазейку для захода на заблокированные сайты у мелких провайдеров

На Telegram-канале "ЗаТелеком", пишет автор, появилась информация о рассылке "Ростелекомом" своим клиентам требования сменить DNS-серверы на аналогичные, которые принадлежат самому оператору и Национальной системе доменных имён.

Ранее, 8 сентября, "Ростелеком" временно блокировал доступ к публичным DNS-сервисам компаний Google и Cloudflare. С 9 до 10 вечера (Мск) клиенты без предупреждения были отключены от IP-адресов 1.1.1.1 и 1.0.0.1 (Cloudflare), 8.8.8.8 и 8.8.4.4 (Google), сервиса doh.opendns.com.