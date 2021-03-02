Ростелеком снизил вполовину абонплату за игровой тариф

Акцию Ростелеком проводит совместно с World of Tanks. Если подключить тариф «Игровой» до 31 марта 2021 года, абонентская плата за два первых месяца будет на 50% ниже.

Тариф включает в себя неограниченный премиум-аккаунт в World of Tanks и эксклюзивный танк Т-44-100 (Р). Особенности тарифа в том, что он обеспечивает максимальную скорость передачи данных, стабильность соединения, низкую задержку во время игры. Кроме того, абоненты могут участвовать в специальных акциях и игровых событиях на уникальных условиях.

Тариф «Игровой» запустили в начале 2016 года. Акция для новых абонентов действует на всей территории России кроме Дальневосточного федерального округа, Чеченской Республики, Республики Крым и Севастополя.