Ростелеком захотела сделать своими клиентами 70% россиян

В целом, Ростелеком планирует рост своих традиционных бизнесов быстрее рынка, а также развитие в новых для компании отраслях. В частности, говорят о дата-центрах и информационной безопасности. Упоминаются в стратегии и цифровая медицина с госуслугами.

Ростелеком хочет, чтобы в 2025 году число её клиентов составляло 100 млн. Сейчас у компании уже насчитывается более 80 млн абонентов. Стоит отметить, что у Ростелекома есть дочерняя компания, владеющая брендом Tele2. Сейчас она четвёртая на рынке мобильной связи по числу абонентов. В скором времени, оператор может выйти уже на третье место.