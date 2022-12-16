Наука и технологии
11:30, 16 декабря 2022
1 мин.

Ростелеком запустил тариф домашнего интернета с посуточной оплатой

Для облачного гейминга

Ростелеком представил новый тариф «Облачные игры GFN.RU». Он позволяет запускать игры на любом устройстве и платить при этом посуточно. Захотел сегодня поиграть — оплатил, не захотел — сэкономил.

Ростелеком запустил тариф домашнего интернета с посуточной оплатой

Фото: Unsplash

Стоимость составляет 75 рублей/сутки. За эти деньги пользователь получает доступ к сервису NVIDIA GeForce NOW. Он поддерживает даже технологию трассировки лучей NVIDIA RTX, оптимизирует игры и графику под конкретного пользователя.

Подписчикам доступны такие игры как Genshin Impact, Fortnite, Destiny 2, «Мир Танков» и сотни других.

Источник:Ростелеком
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