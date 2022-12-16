Ростелеком запустил тариф домашнего интернета с посуточной оплатой

Стоимость составляет 75 рублей/сутки. За эти деньги пользователь получает доступ к сервису NVIDIA GeForce NOW. Он поддерживает даже технологию трассировки лучей NVIDIA RTX, оптимизирует игры и графику под конкретного пользователя.

Подписчикам доступны такие игры как Genshin Impact, Fortnite, Destiny 2, «Мир Танков» и сотни других.