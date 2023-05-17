Ространснадзор раскрыл количество авиарейсов на самолётах с просроченными запчастями

Ространснадзор раскрыл количество авиарейсов на самолётах с просроченными запчастямиОб этом сообщил глава службы
Глава Ространснадзора Виктор Басаргин на комитете Госдумы по транспорту заявил, что из-за санкций в течение 2022 года порядка 2 тысяч авиарейсов были совершены на западных самолётах с просроченными запчастями.
При этом Басаргин не уточнил, идёт ли речь о магистральной авиации или относится к другим классам.
По его словам, санкции повлияли как на стоимость деталей для западных самолётов, так и на сроки доставки. И если до санкций ввоз комплектующих в Россию осуществлялся в течение 3–7 дней, то сейчас составляет 60–120 дней. Причём некоторые специфические виды деталей доставить в Россию «просто невозможно».
Но опрошенные представители крупных авиакомпаний сообщили, что в отличие от малой авиации, они могут позволить себе ждать новые запчасти — есть куда припарковывать самолёты.
Глава Ространснадзора подчеркнул, что на работу гражданской авиации ситуация не повлияла, но речь ещё и о безопасности. В итоге, в результате проверок, «фиксируются многочисленные факты эксплуатации авиационной техники с нарушениями, напрямую влияющими на безопасность полётов».