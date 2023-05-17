Ространснадзор раскрыл количество авиарейсов на самолётах с просроченными запчастями

При этом Басаргин не уточнил, идёт ли речь о магистральной авиации или относится к другим классам.

По его словам, санкции повлияли как на стоимость деталей для западных самолётов, так и на сроки доставки. И если до санкций ввоз комплектующих в Россию осуществлялся в течение 3–7 дней, то сейчас составляет 60–120 дней. Причём некоторые специфические виды деталей доставить в Россию «просто невозможно».

Но опрошенные представители крупных авиакомпаний сообщили, что в отличие от малой авиации, они могут позволить себе ждать новые запчасти — есть куда припарковывать самолёты.

Глава Ространснадзора подчеркнул, что на работу гражданской авиации ситуация не повлияла, но речь ещё и о безопасности. В итоге, в результате проверок, «фиксируются многочисленные факты эксплуатации авиационной техники с нарушениями, напрямую влияющими на безопасность полётов».