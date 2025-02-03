Роторный двигатель Y12 с тремя турбинами разгонят до 5 000 л.с.

Для изготовления двигателя Гарвин использовал легкий и прочный алюминий, но его конструкция была скорее чудом инженерной мысли, чем практическим применением, пишут СМИ. На испытаниях двигатель показал впечатляющую мощность, в том числе почти 1 400 л.с. на обычном бензине. Гарвин даже предположил, что с турбинами и гоночным топливом он может развить мощность до 3 600 л.с.