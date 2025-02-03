Опубликовано 03 февраля 2025, 08:151 мин.
Роторный двигатель Y12 с тремя турбинами разгонят до 5 000 л.с.Первый такой
Автоконструктор Роб Дам принял серьезный вызов, создавая единственный в мире 15,7-литровый роторный двигатель Y12 с тройным турбонаддувом, разработанный Тайсоном Гарвином из Apex Manufacturing. Изначально созданный как мощный двигатель для скоростного катера, этот массивный двигатель Ванкеля имеет двенадцать роторов, расположенных в уникальной конструкции «Y».
Для изготовления двигателя Гарвин использовал легкий и прочный алюминий, но его конструкция была скорее чудом инженерной мысли, чем практическим применением, пишут СМИ. На испытаниях двигатель показал впечатляющую мощность, в том числе почти 1 400 л.с. на обычном бензине. Гарвин даже предположил, что с турбинами и гоночным топливом он может развить мощность до 3 600 л.с.
Так, за проект взялся Дам, добавив три огромные турбины Garrett G55, чтобы продвинуть двигатель дальше. С помощью специальных деталей и перехода на этаноловое топливо Дам доведет мощность двигателя до 5 000 л.с.