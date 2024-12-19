Роутерам TP-Link грозит запрет в США по примеру Huawei

Опубликовано 19 декабря 2024, 09:111 мин.
Роутерам TP-Link грозит запрет в США по примеру HuaweiИз-за угрозы национальной безопасности
Правительство США проводит расследование в отношении TP-Link, самого продаваемого бренда маршрутизаторов в стране, из-за якобы опасений по поводу его связей с кибератаками, спонсируемыми Китаем. TP-Link занимает 65% американского рынка маршрутизаторов для дома и малого бизнеса. По сравнению с 20% в 2019 году, между прочим.
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Расследование ведут три ведомства — министерства торговли, обороны и юстиции. Уже выданы повестки в суд. Сообщается, что Белый дом может запретить продукцию TP-Link в следующем году, особенно в связи с приходом к власти Дональда Трампа и его агрессивной торговой позицией.
Проверка последовала за выводами Microsoft о том, что китайские хакеры использовали взломанные маршрутизаторы TP-Link для атак на американские объекты, включая оборонные подрядчики и аналитические центры. Это напоминает запрет на деятельность компании Huawei в 2019 году, в результате которого были потрачены миллиарды на удаление ее оборудования из американской инфраструктуры.
TP-Link утверждает, что соответствует отраслевым стандартам безопасности.