Роутеры Wi-Fi 6 будут производить в России

К началу 2025 года предполагается организовать производство, наладить поставки комплектующих и продажу готового оборудования. Издание пишет, что заказчикам должно быть отправлено не менее 500 тыс устройств.

Wi-Fi 6 похож на 5G, поясняют эксперты. Со вторым в России пока что не все понятно, но вот первый вполне уже может “увидеть свет”. Развитие стандарта Wi-Fi 6 поможет “разгрузить диапазоны частот”, используемых для Wi-Fi старых технологий и Bluetooth. Дело в том, что из-за “перегруженности” старыми частотами, устройства создают помехи друг другу, чего получится избежать, введя новый стандарт, пишут специалисты.