Роутеры Wi-Fi 6 будут производить в России

Роутеры Wi-Fi 6 будут производить в РоссииЗа проект отвечает Министерство цифрового развития
В 2023-2024 годах в России планируют начать производство роутеров с поддержкой Wi-Fi 6, сообщают “Известия” со ссылкой на дорожную карту "Новое индустриальное программное обеспечение” (НИПО). За проект отвечает Министерство цифрового развития. Об этом сообщает дорожная карта "Новое промышленное программное обеспечение" (НИПО).
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К началу 2025 года предполагается организовать производство, наладить поставки комплектующих и продажу готового оборудования. Издание пишет, что заказчикам должно быть отправлено не менее 500 тыс устройств.
Wi-Fi 6 похож на 5G, поясняют эксперты. Со вторым в России пока что не все понятно, но вот первый вполне уже может “увидеть свет”. Развитие стандарта Wi-Fi 6 поможет “разгрузить диапазоны частот”, используемых для Wi-Fi старых технологий и Bluetooth. Дело в том, что из-за “перегруженности” старыми частотами, устройства создают помехи друг другу, чего получится избежать, введя новый стандарт, пишут специалисты.