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Наука и технологии
Опубликовано 27 января 2024, 13:30
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Ровер NASA нашел на Марсе древние озерные отложения

Воду на планете уже давно нашли
Марсоход NASA Perseverance сделал важное открытие, которое может дать новые подсказки о возможности существования жизни на Марсе в прошлом. С помощью своего радарного прибора марсоход обнаружил свидетельства древних озерных отложений в основании кратера Джезеро шириной 45 км, в котором, как считается, когда-то находилось большое озеро.

Прибор RIMFAX, посылающий радарные волны вниз с интервалом в 10 см для измерения импульсов, отраженных от глубины около 20 м под поверхностью, показал, что слои отложений на дне кратера формировались в течение двух различных периодов осаждения, подобно слоям пластов, наблюдаемых на Земле. Это говорит о том, что когда-то кратер был заполнен водой в течение длительного времени, что создавало среду, в которой могла существовать микробная жизнь.

Открытие этих древних озерных отложений имеет большое значение, поскольку повышает вероятность обнаружения сохранившихся биосигнатур в образцах, собранных Perseverance. Марсоход собирает десятки образцов для возможного возвращения на Землю, где их можно будет проанализировать на предмет наличия признаков прошлой жизни.

Источник:Space.com
Автор:Максим Многословный
Теги:
#марс
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#вода
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#исследование