Ровер NASA нашёл что-то очень похожее на признаки древней жизни на Марсе

Исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что в породе есть минералы, расположенные в характерный узор, который NASA назвала «леопардовыми пятнами». Эти пятна содержат два железосодержащих минерала: вивианит (гидратированный железный фосфат) и грейгит (сульфид железа). На Земле вивианит часто встречается в осадках, болотах и вокруг разлагающихся органических веществ.

NASA отметило, что эти минералы могут быть «отпечатком микробной жизни», но существуют и безбиологические способы их образования — при высоких температурах, кислотных условиях или с участием органических соединений.