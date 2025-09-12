Ровер NASA нашёл что-то очень похожее на признаки древней жизни на Марсе

Ровер NASA нашёл что-то очень похожее на признаки древней жизни на МарсеСледим за ситуацией
Исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что в породе есть минералы, расположенные в характерный узор, который NASA назвала «леопардовыми пятнами». Эти пятна содержат два железосодержащих минерала: вивианит (гидратированный железный фосфат) и грейгит (сульфид железа). На Земле вивианит часто встречается в осадках, болотах и вокруг разлагающихся органических веществ.
NASA отметило, что эти минералы могут быть «отпечатком микробной жизни», но существуют и безбиологические способы их образования — при высоких температурах, кислотных условиях или с участием органических соединений.
Открытие в относительно молодых осадочных породах говорит о том, что жизнь на Марсе могла существовать дольше или позже, чем считалось ранее.
По словам главы NASA Шона Даффи, это «ближайшее», что мы когда-либо были к обнаружению жизни на Марсе". Агентство планирует поделиться данными с учёными для подтверждения биологического происхождения минералов. В будущем миссия доставит образцы на Землю для более детального анализа.