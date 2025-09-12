Наука и технологии
Опубликовано 12 сентября 2025, 17:50
1 мин.

Ровер NASA нашёл что-то очень похожее на признаки древней жизни на Марсе

Следим за ситуацией
NASA объявило, что образец, собранный марсоходом Perseverance на Марсе, может содержать признаки древней микробной жизни. Образец, полученный из породы Cheyava Falls в пересохшем русле кратера Джезеро, получил название Sapphire Canyon.
Исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что в породе есть минералы, расположенные в характерный узор, который NASA назвала «леопардовыми пятнами». Эти пятна содержат два железосодержащих минерала: вивианит (гидратированный железный фосфат) и грейгит (сульфид железа). На Земле вивианит часто встречается в осадках, болотах и вокруг разлагающихся органических веществ.

NASA отметило, что эти минералы могут быть «отпечатком микробной жизни», но существуют и безбиологические способы их образования — при высоких температурах, кислотных условиях или с участием органических соединений.

Открытие в относительно молодых осадочных породах говорит о том, что жизнь на Марсе могла существовать дольше или позже, чем считалось ранее.

По словам главы NASA Шона Даффи, это «ближайшее», что мы когда-либо были к обнаружению жизни на Марсе". Агентство планирует поделиться данными с учёными для подтверждения биологического происхождения минералов. В будущем миссия доставит образцы на Землю для более детального анализа.

Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный
