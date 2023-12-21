Рождение «сверхгиганта»: Warner Bros. Discovery и Paramount Global ведут переговоры о слиянии

Источники сообщают, что переговоры включали в себя объединение потоковых сервисов Paramount+ и Max для доминирования на конкурентном рынке потокового вещания. Учитывая, что стоимость Warner Bros. Discovery составляет около 29 миллиардов долларов, а Paramount Global — чуть более 10 миллиардов долларов, любое слияние будет далеко не равноценной парой. Инсайдеры предполагают, что слияние может привести к значительному синергетическому эффекту, используя международный охват дистрибуции Warner Bros. Discovery и прибыльные франшизы Paramount.

Сделка может даже привести к рождению глобального новостного холдинга за счет объединения CBS News и CNN.

Пока переговоры находятся на ранних стадиях, потенциальное слияние может пересмотреть будущее развлечений и новостей.