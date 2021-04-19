РПЦ объяснила появление фресок со смартфонами в монастырском храме

По его словам, фрески отражают дух времени, в котором очень распространена интернет-зависимость. Собственно, зависимых от интернета людей в виде грешников и изображают рисунки.

Сообщается, что роспись выполнил румынский иконописец Руслан Гебя в 2018 году. Ранее иеромонах Никодим рассказал, что интернет-зависимость является таким же пороком, как и пьянство, азартные игры, чревоугодие, «потому что вызывает зависимость души, пристрастие».

Что любопытно, черти на фреске держат в руках ноутбуки от Apple — они узнаются по характерному «яблоку».