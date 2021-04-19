Наука и технологии
Сегодня в 19:08
РПЦ объяснила появление фресок со смартфонами в монастырском храме
Не все могли понять
Недавно в храме Николаевского Малицкого монастыря под Тверью появились фрески с изображением чертей, которые держат в руках ноутбуки и смартфоны. И.о. пресс-секретаря Тверской епархии протоиерей Александр Душенков объяснил, зачем были сделаны эти рисунки.
По его словам, фрески отражают дух времени, в котором очень распространена интернет-зависимость. Собственно, зависимых от интернета людей в виде грешников и изображают рисунки.
Сообщается, что роспись выполнил румынский иконописец Руслан Гебя в 2018 году. Ранее иеромонах Никодим рассказал, что интернет-зависимость является таким же пороком, как и пьянство, азартные игры, чревоугодие, «потому что вызывает зависимость души, пристрастие».
Что любопытно, черти на фреске держат в руках ноутбуки от Apple — они узнаются по характерному «яблоку».