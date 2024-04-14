RTX 4090 почти год, а ее разъем питания продолжил плавиться

Канал сообщает о большом количестве расплавленных разъемов, что заставило их задуматься о конструкции разъема 12VHPWR на самой RTX 4090. В то время как CableMod, популярная компания по производству кабелей на заказ, оказалась в центре внимания из-за сообщений о проблемах с адаптерами, NorthridgeFix предполагает, что проблема кроется глубже - в разъеме RTX 4090. Расплавленные разъемы были обнаружены как с адаптерами CableMod, так и без них.

NorthridgeFix даже пытался отремонтировать разъем - сложный процесс, который не под силу большинству пользователей и ремонтных мастерских. В некоторых случаях повреждения могут быть необратимыми и представлять потенциальную опасность возгорания.

Учитывая, что предстоящая серия RTX 50 может появиться в этом году, многие ждут улучшения в конструкции разъема питания.