Рука Sony, не иначе: британский регулятор заблокировал покупку Microsoft Activision Blizzard

Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) выступает против сделки, ссылаясь на опасения, что Microsoft может сделать игры Activision эксклюзивными для своей игровой платформы.

Решение CMA, которое Microsoft планирует обжаловать, отклонило предложенные технологическим гигантом меры по исправлению ситуации, которые бы регулировали, какие игры должны предлагаться Microsoft на каких платформах и на каких условиях в течение десяти лет.

Вице-председатель и президент Microsoft Брэд Смит заявил, что компания по-прежнему полностью привержена приобретению и уже подписала контракты, чтобы сделать популярные игры Activision Blizzard доступными еще на 150 миллионах устройств.

Бобби Котик, генеральный директор Activision Blizzard, выразил уверенность в правоте своего дела, заявив, что сделка полезна для конкуренции, и они уже начали работу по подаче апелляции в Апелляционный трибунал по вопросам конкуренции Великобритании.

Эта сделка, объявленная в январе 2022 года за 69 миллиардов долларов, является одной из самых крупных сделок в индустрии видеоигр на сегодняшний день.