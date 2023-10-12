Рухнувшая криптобиржа FTX с помощью Python подделывала данные страхового фонда

Ванг утверждал, что страховой фонд FTX в размере 100 млн долларов в 2021 году был сфабрикован и никогда не содержал токенов FTX, как было заявлено публично. Вместо этого указанная стоимость была сгенерирована путем умножения дневного объема торгов токенами FTX на случайное число.

Ванг также утверждал, что средств фонда часто не хватало для покрытия значительных убытков, вызванных резкими движениями рынка. Кроме того, он утверждал, что основатель FTX Бэнкман-Фрид поощрял внедрение функции «allow_negative» баланса, что позволило крупной торговой компании Alameda Research получить практически неограниченную ликвидность на бирже.

Страховой фонд FTX часто рекламировался на сайте биржи и в социальных сетях как защитная мера для ее пользователей.