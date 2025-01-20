Руководитель ChatGPT даст показания в антимонопольном деле против Google

Опубликовано 20 января 2025, 12:001 мин.
Руководитель ChatGPT даст показания в антимонопольном деле против GoogleРуководитель отдела продуктов
Ник Терли, руководитель отдела продуктов ChatGPT компании OpenAI, даст показания по делу правительства США против Google в рамках борьбы с монополией Google в области поиска. Министерство юстиции США (DOJ) пытается доказать, что Google слишком усложняет конкурентам выход на поисковый рынок. Для этого Минюст привлек к даче показаний экспертов вроде Терли и других конкурентов, таких как Microsoft и Perplexity.
В августе прошлого года суд признал Google монополистом в области поиска, и теперь Минюст требует штрафных санкций, включая возможное принуждение Google к выделению Chrome или запрет на выпуск новых браузеров в течение десяти лет.
Ожидается, что Терли обсудит, как генеративный ИИ, например ChatGPT, связан с доступом к поиску, обменом данными и барьерами для входа на рынок. В рамках подготовки к выступлению Терли компания Google запросила у OpenAI документы, но между двумя компаниями возник спор о том, каким объемом информации следует делиться.