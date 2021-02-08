Руководитель Microsoft украл у Intel сверхсекретные данные

Речь идёт о бывшем работнике Intel Варуне Гупте (Varun Gupta). Он вынес из компании два жёстких диска с файлами по процессорам Xeon. Всего было украдено более 3,9 тысячи документов.

Гупта в январе 2020 года ушёл из Intel в Microsoft и занял там руководящую должность. Первая компания уже подала в суд на Гупту. Intel утверждает, что он использовал коммерческую тайну компании на своей новой работе. Гупта сдал сам себя во время переговоров с Intel от лица Microsoft. Мужчина пытался сбить цену на поставки процессоров Xeon для Microsoft Azure, упоминая секретные данные Intel.

В Intel говорят, что Гупта не имел права использовать эту информацию и знал об этом запрете. Теперь компания требует от него возврата жёстких дисков и выплаты денежных средств.