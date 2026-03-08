Руководитель отдела робототехники OpenAI ушла из компании после сделки с Пентагоном

Опубликовано 08 марта 2026, 16:501 мин.
Руководитель отдела робототехники OpenAI ушла из компании после сделки с ПентагономКритика использования ИИ в оборонных проектах стала причиной
Кейтлин Калиновски, руководитель отдела робототехники и потребительского оборудования в OpenAI, покинула компанию. Причиной стало соглашение с Министерством обороны США о развертывании моделей искусственного интеллекта (ИИ) на секретных облачных сетях Пентагона. По ее словам, OpenAI не уделила достаточно времени обсуждению этических границ перед объявлением сделки.
© OpenAI
Калиновски признала важность ИИ для национальной безопасности, но указала на недопустимость слежки за американцами без судебного надзора и применения автономных систем без участия человека. По ее мнению, эти вопросы требуют более тщательной проработки. Она подчеркнула, что проблема носит прежде всего управленческий характер.
В OpenAI заявили, что сделка предусматривает дополнительные меры защиты, а «красные линии» компании исключают использование технологий во внутренней слежке или в автономном оружии. В компании пообещали продолжать диалог с сотрудниками, правительством и обществом по этим вопросам.