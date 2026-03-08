Наука и технологии
Опубликовано 08 марта 2026, 16:50
1 мин.

Руководитель отдела робототехники OpenAI ушла из компании после сделки с Пентагоном

Критика использования ИИ в оборонных проектах стала причиной
Кейтлин Калиновски, руководитель отдела робототехники и потребительского оборудования в OpenAI, покинула компанию. Причиной стало соглашение с Министерством обороны США о развертывании моделей искусственного интеллекта (ИИ) на секретных облачных сетях Пентагона. По ее словам, OpenAI не уделила достаточно времени обсуждению этических границ перед объявлением сделки.
Калиновски признала важность ИИ для национальной безопасности, но указала на недопустимость слежки за американцами без судебного надзора и применения автономных систем без участия человека. По ее мнению, эти вопросы требуют более тщательной проработки. Она подчеркнула, что проблема носит прежде всего управленческий характер.

В OpenAI заявили, что сделка предусматривает дополнительные меры защиты, а «красные линии» компании исключают использование технологий во внутренней слежке или в автономном оружии. В компании пообещали продолжать диалог с сотрудниками, правительством и обществом по этим вопросам.