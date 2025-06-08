Руководитель проекта роботов Tesla Optimus покидает компанию

Ковач работал в Tesla почти 10 лет, долгое время был ведущим инженером команды автопилота. С 2022 года он руководил разработкой робота Optimus, а в конце 2024 стал вице-президентом этого направления. Он также отвечал за софт, который используется как в роботах, так и в автопилоте Tesla.

Илон Маск недавно заявил, что до конца года в заводах Tesla будут работать тысячи роботов Optimus, и что компания собирается в будущем производить их миллионами.

После ухода Ковача проект перейдёт под руководство Ашока Эллусвами — вице-президента Tesla по разработке ИИ.