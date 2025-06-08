Наука и технологии
Опубликовано 08 июня 2025, 05:15
1 мин.

Руководитель проекта роботов Tesla Optimus покидает компанию

Что-то случилось
Руководитель проекта Tesla Optimus — человекоподобного робота — Милан Ковач уходит из компании. Об этом он сообщил в соцсети X, отметив, что решение было очень трудным. Причина — необходимость проводить больше времени с семьёй за границей. Он подчеркнул, что по-прежнему полностью поддерживает Илона Маска и Tesla.
Руководитель проекта роботов Tesla Optimus покидает компанию

© Tesla

Ковач работал в Tesla почти 10 лет, долгое время был ведущим инженером команды автопилота. С 2022 года он руководил разработкой робота Optimus, а в конце 2024 стал вице-президентом этого направления. Он также отвечал за софт, который используется как в роботах, так и в автопилоте Tesla.

Илон Маск недавно заявил, что до конца года в заводах Tesla будут работать тысячи роботов Optimus, и что компания собирается в будущем производить их миллионами.

После ухода Ковача проект перейдёт под руководство Ашока Эллусвами — вице-президента Tesla по разработке ИИ.

Источник:techcrunch
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Tesla
,
#робот
,
#работа