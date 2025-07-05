Руководитель Xbox посоветовал уволенным обратиться к ИИ для поддержки

В своём посте в LinkedIn (который он позже удалил) Тернбулл рассказал, что чат-боты, такие как ChatGPT, могут помочь с составлением резюме, планированием карьеры и подготовкой к новым должностям. Он подчеркнул, что ИИ не заменит личный опыт и голос человека, но может облегчить стресс и помочь быстрее найти выход из сложной ситуации. Тернбулл даже предложил примеры запросов к ИИ.

Microsoft активно инвестирует в развитие ИИ — в январе компания объявила о вложении $ 80 млрд в эту область. Однако идея использовать ИИ для поддержки уволенных вызвала «смешанные чувства» в сообществе.