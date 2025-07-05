Руководитель Xbox посоветовал уволенным обратиться к ИИ для поддержки

Опубликовано 05 июля 2025, 15:451 мин.
Руководитель Xbox посоветовал уволенным обратиться к ИИ для поддержкиИ планирования карьеры
Недавние массовые увольнения в Microsoft сильно затронули игровые студии Xbox. Один из руководителей Xbox, Мэтт Тернбулл, предложил уволенным сотрудникам пользоваться искусственным интеллектом (ИИ), чтобы справиться с эмоциями и помочь в поиске работы.
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В своём посте в LinkedIn (который он позже удалил) Тернбулл рассказал, что чат-боты, такие как ChatGPT, могут помочь с составлением резюме, планированием карьеры и подготовкой к новым должностям. Он подчеркнул, что ИИ не заменит личный опыт и голос человека, но может облегчить стресс и помочь быстрее найти выход из сложной ситуации. Тернбулл даже предложил примеры запросов к ИИ.
Microsoft активно инвестирует в развитие ИИ — в январе компания объявила о вложении $ 80 млрд в эту область. Однако идея использовать ИИ для поддержки уволенных вызвала «смешанные чувства» в сообществе.