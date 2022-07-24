Руководитель завода Tesla попал под следствие за присвоение "особого" стекла

По сообщениям, Афшар разместил заказ на "особый" тип стекла, который не так просто приобрести в условиях ограничений в цепочке поставок, и сказал сотрудникам, что это для "секретного проекта". По данным Bloomberg, финансовый отдел Tesla обратил внимание на покупку стекла в начале этого года, что вызвало внутреннее расследование под руководством Дэвида Серла, исполняющего обязанности главы юридического отдела Tesla.

Хотя следователи до сих пор не уверены, было ли стекло предназначено для личного использования, Bloomberg отмечает, что некоторые сотрудники, причастные к инциденту, уже уволены.