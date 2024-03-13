Руководителей Binance задержали в Нигерии на фоне «репрессий» криптовалют

Тигран Гамбарян, глава отдела финансового соответствия, и Надим Анжарвалла, региональный менеджер по Африке, были приглашены в Нигерию для переговоров, но впоследствии задержаны на две недели. Это происходит на фоне растущей напряженности между правительством Нигерии и Binance.

Нигерия обвиняет Binance в манипулировании обменными курсами и способствовании текущему экономическому кризису. Страна переживает самый тяжелый экономический спад за последние годы, борется с инфляцией и обесценившейся валютой.

На этом фоне нигерийские власти ограничили доступ к веб-сайту Binance и потребовали взыскать с биржи штраф в размере 10 миллиардов долларов.