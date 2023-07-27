Руководителей компании из Франции задержали за передачу России секретных технологий

Руководство компании обвиняется в незаконной передаче секретных технологий как России, так и Китаю. Французская разведка выразила обеспокоенность влиянием Китая на дела компании. В марте 2023 года девять руководителей компании были арестованы и допрошены в рамках расследования, проводимого Национальной антитеррористической прокуратурой.

Официальные обвинения по этому делу предъявлены четырем лицам, в том числе двум гражданам Франции и двум гражданам Китая. Среди них - бывший генеральный директор компании 74-летний Марк Р., который обвиняется в передаче иностранному государству документов и файлов, способных нанести ущерб национальным интересам.

Обвинения относятся к категориям «шпионаж» и «государственная измена» и предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы. Следователи раскрыли сеть поставок микросхем не только в Китай, но и в Россию.