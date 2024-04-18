Руководителем Института безопасности ИИ стал не верующий в его будущее человек

Биография Кристиано… удивляет. Он стал первопроходцем в разработке методики обучения ИИ с помощью обратной связи с человеком и одним из основателей некоммерческой организации, занимающейся вопросами соответствия ИИ целям человека. Однако его публичные заявления о 50-процентной вероятности «гибели» ИИ вызывают скепсис.

По сообщениям, некоторые сотрудники NIST опасаются, что это назначение может увести институт от объективной науки в сторону спекуляций на тему «обреченности ИИ». Связь Кристиано с «эффективным альтруизмом и долгосрочностью» — философиями, которые подчеркивают максимальное положительное влияние на будущие поколения, — также вызывает вопросы о потенциальной предвзятости.

Несмотря на эти опасения, Министерство торговли США подчеркивает квалификацию Кристиано. Он будет разрабатывать и оценивать модели ИИ, особенно те, которые имеют отношение к «национальной безопасности».